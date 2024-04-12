Более 50 ракет выпустили по северу Израиля

SHOT: по северу Израиля было выпущено более 50 ракет

По северу Израиля было выпущено более 50 ракет со стороны Ливана. Об этом сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, в регионе была объявлена воздушная тревога. Батареи ПВО «Железный купол» отражали обстрел. Момент попал на видео.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на армию Израиля, примерно 40 выпущенных ракет достигли территории страны. Отмечается, что из них часть была перехвачена системой ПВО или упала в пустынной местности.