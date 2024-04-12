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20:48, 12 апреля 2024Мир

Более 50 ракет выпустили по северу Израиля

SHOT: по северу Израиля было выпущено более 50 ракет

Фото: Hezbollah Media Office / Reuters

По северу Израиля было выпущено более 50 ракет со стороны Ливана. Об этом сообщает SHOT.

По информации Telegram-канала, в регионе была объявлена воздушная тревога. Батареи ПВО «Железный купол» отражали обстрел. Момент попал на видео.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на армию Израиля, примерно 40 выпущенных ракет достигли территории страны. Отмечается, что из них часть была перехвачена системой ПВО или упала в пустынной местности.

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