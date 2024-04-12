Более десятка раздающих повестки военкомов заметили у киевского метро

«Страна.ua»: более 10 военкомов раздают повестки возле станции киевского метро

Более десяти сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), раздающих повестки, заметили возле одной из станций киевского метрополитена. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, возле одной из станций метро люди в форме проверяют документы у мужчин, а некоторых из них проводят в стоящий рядом микроавтобус.

«Судя по всему, идут мобилизационные мероприятия», — отметили журналисты. Также они подчеркнули, что ранее уличное вручение повесток в Киеве носило лишь эпизодический характер.

Ранее украинская «Судебно-юридическая газета», анализируя проект об ужесточении мобилизации, отметила, что после принятия нового закона в стране будут считать врученной не дошедшую до адресата повестку.