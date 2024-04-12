Более десятка раздающих повестки военкомов заметили у киевского метро
Более десяти сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), раздающих повестки, заметили возле одной из станций киевского метрополитена. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.
По словам очевидцев, возле одной из станций метро люди в форме проверяют документы у мужчин, а некоторых из них проводят в стоящий рядом микроавтобус.
«Судя по всему, идут мобилизационные мероприятия», — отметили журналисты. Также они подчеркнули, что ранее уличное вручение повесток в Киеве носило лишь эпизодический характер.
Ранее украинская «Судебно-юридическая газета», анализируя проект об ужесточении мобилизации, отметила, что после принятия нового закона в стране будут считать врученной не дошедшую до адресата повестку.