Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:29, 12 апреля 2024Бывший СССР

Более десятка раздающих повестки военкомов заметили у киевского метро

«Страна.ua»: более 10 военкомов раздают повестки возле станции киевского метро

Фото: Alina Smutko / Reuters

Более десяти сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине), раздающих повестки, заметили возле одной из станций киевского метрополитена. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, возле одной из станций метро люди в форме проверяют документы у мужчин, а некоторых из них проводят в стоящий рядом микроавтобус.

«Судя по всему, идут мобилизационные мероприятия», — отметили журналисты. Также они подчеркнули, что ранее уличное вручение повесток в Киеве носило лишь эпизодический характер.

Ранее украинская «Судебно-юридическая газета», анализируя проект об ужесточении мобилизации, отметила, что после принятия нового закона в стране будут считать врученной не дошедшую до адресата повестку.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ рассекретила документ об уничтожении группы французов под Брянском. Как они туда попали?

      «Калашников» выпустил электробайк по мотивам легендарного мотоцикла

      ВСУ объяснили отказ от демобилизации событиями вековой давности

      Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Словении

      Стало известно место жительство ликвидированных в Нальчике боевиков

      Названы способы дольше сохранить репчатый лук свежим

      Подполье заявило об ударе по бойцам «Кракена» в Харьковской области

      В Донецке пропал американский журналист

      Люди пострадали при взрыве врезавшегося в здание российского предприятия БПЛА

      Путин поручил «Роскосмосу» найти деньги на ядерную энергетику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше