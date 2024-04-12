Британские власти посчитали победой сам факт встречи Кэмерона с Трампом

The Times: британские власти считают победой сам факт встречи Кэмерона с Трампом

Власти Великобритании посчитали дипломатической победой сам факт встречи министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона с бывшим президентом США Дональдом Трампом из-за тяжелого положения Украины. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Как отмечается, британские власти положительно оценили встречу Кэмерона и Трампа из-за продолжающихся в США дискуссий по вопросу военной помощи Украине. Утверждается, что сам факт согласия Трампа на встречу отмечался как дипломатическая победа.

«Звезды сошлись, и нам удалось это сделать», — заявил собеседник газеты. Он добавил, что встреча повлияет на колебания США насчет продолжения военной помощи Киеву.

9 апреля Кэмерон встретился с Трампом в ходе своего визита в США. Политики обсудили ситуацию на Украине, конфликт в секторе Газа и будущее Североатлантического альянса.