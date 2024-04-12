На жилой улице в российском городе сошел оползень

В городе Аша Челябинской области на жилой улице сошел оползень

В городе Аша Челябинской области произошел обвал грунта. Кадры сошедшего оползня местные жители опубликовали в группе «Аша / город» в соцсети «ВКонтакте».

Огромная трещина разверзлась на улице Набережной. Горожане жалуются, что ситуация повторяется из года в год с приходом весны. «На этой улице живу 23-25 лет, и каждый год вот это все уходит, пускай 20 лет, каждый год сыпят, выравнивают, осенью ровненько все, все красиво, а весной — вот такая ерунда», — возмущается житель Аши в разговоре с ГТРК «Южный Урал». Цикличный характер проблемы подтверждают и представители муниципалитета.

По мере того, как разрушается проезжая часть, оползень постепенно подбирается к жилым строениям. Однако, по результатам проверки местности, экстренные службы угрозы близлежащим домам не выявили. В местном управлении МЧС сообщают, что на участке запланированы работы по отсыпке.

Ранее в сочинском селе Каштаны незаконная стройка привела к угрозе оползней. Подрезав часть склона, застройщик спровоцировал смещение массива грунта, а вскоре покинул поселок.