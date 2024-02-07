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13:01, 7 февраля 2024Среда обитания

В российском селе незаконная стройка привела к угрозе оползней

Незаконная стройка в сочинском селе поставила под угрозу оползней целый район

Кадр: Kub Mash

Незаконная стройка в сочинском селе Каштаны поставила под угрозу жителей целого района. Местные жители опасаются схода оползней, передает Telegram-канал Mash.

Строительные работы начались два года назад и не были согласованы. Подрезав часть склона, застройщик спровоцировал смещение массива грунта. На данный момент уже повреждены новая дорога и близстоящий дом. Затеявший строительство покинул село.

Ранее почти полсотни китайцев оказались под землей из-за схода оползня. Было эвакуировано 200 человек. Из-под завалов без признаков жизни извлекли восьмерых человек.

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      Виктория Клабукова
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