В российском селе незаконная стройка привела к угрозе оползней

Незаконная стройка в сочинском селе поставила под угрозу оползней целый район

Незаконная стройка в сочинском селе Каштаны поставила под угрозу жителей целого района. Местные жители опасаются схода оползней, передает Telegram-канал Mash.

Строительные работы начались два года назад и не были согласованы. Подрезав часть склона, застройщик спровоцировал смещение массива грунта. На данный момент уже повреждены новая дорога и близстоящий дом. Затеявший строительство покинул село.

Ранее почти полсотни китайцев оказались под землей из-за схода оползня. Было эвакуировано 200 человек. Из-под завалов без признаков жизни извлекли восьмерых человек.