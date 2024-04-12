Опровергнуто устоявшееся представление о теломерах

Science: длина теломер зависит от неизвестных молекулярных механизмов

Ученые Калифорнийского университета опровергли устоявшееся представление о длине теломер. Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Теломеры находятся на концах хромосом и защищают их от потери значимой генетической информации во время деления клетки. Каждое деление клетки укорачивает теломеры, а в их восстановлении участвует фермент теломераза. Укорачивание теломер связано с процессом старения, а длинные теломеры связаны с раком. Однако в новой научной работе было показано, что длина теломер подчиняется иной схеме, нежели считалось до сих пор.

Вместо того чтобы длины теломер попадали в один общий диапазон от самых коротких до самых длинных для всех хромосом, разные хромосомы у одного человека имеют отдельные распределения длины теломер на концах. Это открытие означает, что существуют неизвестные молекулярные механизмы, от которых зависит длина теломер.

Измерив теломеры 147 человек, исследователи обнаружили, что средняя длина теломер по всем хромосомам составляла 4300 оснований ДНК. Затем, когда были выделены определенные хромосомы, оказалось, что длина большинства теломер значительно отличается от этого среднего значения. В одном случае длины различались на целых 6000 оснований.

При этом у разных людей одни и те же теломеры были самыми короткими или самыми длинными, а это означает, что теломеры на определенных концах хромосом могут определять, когда стволовые клетки теряют свои функции. Они могут служить потенциальными мишенями для новых лекарств против возрастных заболеваний.