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14:38, 12 апреля 2024Наука и техника

Обнаружен эффективный способ борьбы с глобальным потеплением

Nature Geoscience: осветление облаков аэрозолями охлаждает климат

Фото: Unsplash

Ученые Университета Бирмингема обнаружили, что облачная инженерия может быть более эффективным способом в борьбе с глобальным потеплением, чем считалось ранее, из-за увеличения облачного покрова. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Осветление морских облаков, также известное как инженерия морских облаков, работает в первую очередь за счет увеличения количества облачного покрова, что составляет 60-90 процентов эффекта, охлаждающего климат.

Предыдущие модели, использовавшиеся для оценки охлаждающего эффекта атмосферной геоинженерии, были сосредоточены на способности инъекции аэрозоля оказывать осветляющий эффект на облако, что, в свою очередь, увеличивает количество солнечного света, отражаемого обратно в космос. Однако механизмы охлаждающего эффекта и воздействия на аэрозоли все еще плохо изучены из-за переменных эффектов, таких как влияние смешанных метеорологических условий.

Исследователи изучили воздействие аэрозоля в результате извержения гавайского вулкана Килауэа на облака и климат. Оказалось, что в периоды активности облачный покров увеличивался на 50 процентов, создавая охлаждающий эффект на региональном уровне до -10 ватт на квадратный метр. Для сравнения: удвоение выбросов углекислого газа приведет к эффекту потепления примерно на +3,7 ватта на квадратный метр в среднем по миру.

По словам ученых, облачная инженерия может рассматриваться лишь как средство по облегчению симптомов, тогда как основные меры должны касаться снижения антропогенных выбросов.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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