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11:12, 12 апреля 2024Наука и техника

Обнаружена эффективная защита против болезни Альцгеймера

Acta Neuropathologica: обнаружен защитный ген против болезни Альцгеймера

Фото: Bruno Martins / Unsplash

Колумбийские ученые обнаружили генетический вариант, который эффективно защищает мозг от болезни Альцгеймера, снижая вероятность деменции на 70 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале Acta Neuropathologica. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Защитный вариант гена фибронектина 1 (FN1) позволяет токсичным формам амилоида выходить из мозга через гематоэнцефалический барьер. Появление амилоидов знаменует собой начало болезни Альцгеймера, но симптомы болезни являются результатом изменений, которые происходят после появления отложений и накопления их в мозге.

Фибронектин представляет собой компонент гематоэнцефалического барьера — оболочки, окружающей кровеносные сосуды головного мозга и контролирующей движение веществ в мозг и из него. Он обычно присутствует в очень небольших количествах, однако у людей с болезнью Альцгеймера его производство увеличивается. Новый вариант гена, кодирующий фибронектин, предотвращает накопление избытка этого компонента.

Эксперименты показали, что снижение фибронектина у животных усиливает клиренс амилоида и уменьшает другие повреждения, вызванные болезнью Альцгеймера. По словам ученых, результаты показывают, что терапия, нацеленная на фибронектин и имитирующая защитный эффект обнаруженного варианта, может остановить прогрессирование этого заболевания у людей.

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      Александр Еникеев
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