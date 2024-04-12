Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны сообщило об уничтожении еще одного дрона над Белгородской областью

Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

За десять минут этого в небе над регионом был уничтожен еще один дрон.

Новая атака со стороны Украины была предпринята около 17:00 мск. Беспилотник был сбит дежурными средствами противовоздушной обороны, отметили в министерстве.

12 апреля Белгородская область подверглась серии атак со стороны Украины. Так, утром в небе над регионом заметили сразу шесть беспилотников, четыре из которых были перехвачены средствами противовоздушной обороны. Еще один дрон был сбит около 16:30 мск.