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14:51, 12 апреля 2024Экономика

Европейский производитель решил собирать автомобили в бывшей республике СССР

Чешская Skoda решила собирать автомобили на заводе в Казахстане

Фото: Petr Josek / Reuters

Чешский производитель Skoda готовится к выпуску автомобилей на предприятии в Казахстане. О завершающем этапе сообщает портал 74.ru.

На автозаводе в бывшей республике СССР будут собирать четыре автомобиля бренда: новое поколение Skoda Octavia, а также кроссоверы Kamiq, Karoq и Kodiaq. Его запуск намечен на начало 2024 года. Завод Allur (Сарыаркаавтопром) расположено в Костанае, в 160 километрах от границы с Челябинской областью. Мелкоузловую сборку автомобилей со сваркой и окраской кузовов на территории страны планируют наладить после 2025 года.

Skoda называет рынок Казахстана крайне перспективным, несмотря на то, что в 2021 году европейская компания решила свернуть производство в стране. Однако, отмечают представители фирмы, в 2023 году продажи новых машин увеличились на 60 процентов, до 199 тысяч проданных автомобилей.

Skoda Auto выпускала в России модели Rapid, Octavia, Karoq и Kodiaq. Три модели собирались на заводе фирмы в Нижнем Новгороде, Rapid — на заводе в Калуге. Концерн объявил о приостановке работы в России в марте 2022 года.

По данным совместного исследования СК «Росгосстрах» и сервиса проверки автомобилей «Автокод», Казахстан является основным поставщиком автомобилей по параллельному импорту. Странами, из которых в основном идут поставки авто по параллельном импорту, опрошенные чаще всего называли Казахстан (59 процентов), Южную Корею (42 процента) и Японию (40 процентов).

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      Вячеслав Агапов
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