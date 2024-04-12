Группу российских граждан вывезли из сектора Газа в Россию

МИД РФ: группу российских граждан эвакуировали из сектора Газа в Россию

Группу российских граждан эвакуировали из сектора Газа в обратно в Россию. Об этом в Telegram-канале сообщает департамент Ситуационно-кризисного центра МИД РФ.

«Спецрейсом МЧС в аэропорт Домодедово 12.04.2024 доставлена очередная группа граждан России и членов их семей (11 человек)», — заявили в ведомстве.

Ранее посол Израиля в Москве Симона Гальперин заявила, что трое российских граждан находятся в заложниках у боевиков ХАМАС в секторе Газа.