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19:52, 12 апреля 2024Мир

Италия призвала Иран воздержаться от эскалации на Ближнем Востоке

Глава МИД Италии Таяни призвал Иран воздержаться от эскалации на Ближнем Востоке
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Emilie Madi / Reuters

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в разговоре с министром иностранных дел Ирана Хоссейном Амиром Абдоллахианом призвал Иран воздержаться от эскалации на Ближнем Востоке. Сообщение опубликовано на сайте МИД Италии.

Таяни обсудил с Абдоллахианом ситуацию в регионе и призвал Иран к умеренности на фоне недавних ударов Израиля. Он пообещал, что в качестве председателя «Большой семерки» Италия примет меры против распространения конфликта на Ближнем Востоке.

«Мы не можем рисковать эскалацией в такой крайне нестабильной фазе, как нынешняя. Все региональные игроки должны продемонстрировать ответственность», — заявил глава МИД Италии. Он также призвал иранского коллегу повлиять на союзников Тегерана в регионе для снижения напряженности и установления мира.

Ранее Абдоллахиан заявил своей коллеге из ФРГ Анналене Бербок, что Тегеран намерен ответить на атаку Израиля по иранскому консульству в Дамаске, но сделает это ограниченным образом.

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      Юрий Леонов
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