Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:16, 12 апреля 2024Бывший СССР

Кабмин Украины рассмотрит петицию о лишении права пленных звонить в Россию

Кабмин Украины рассмотрит петицию о запрете российским пленным звонить родным

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Петиция с призывом приостановить право российских пленных звонить родным в Россию набрала необходимые 25 тысяч голосов. Кабинет министров Украины обязан ее рассмотреть, передает ТАСС.

Автор петиции утверждает, что у украинских пленных якобы нет возможности дозвониться родственникам на Украине и рассказать о своем состоянии здоровья.

В документе указано, что попавшие в плен «русские уже давно написали и позвонили своим родным» и это право нужно остановить до тех пор, пока Россия «не обеспечит такую возможность для украинских пленных».

В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что при отступлении из Авдеевки в российский плен попали 25 украинских солдат.

В свою очередь, украинские военные заявляли американской газете The New York Times, что в российский плен попали до тысячи бойцов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Таджикистан призвал не пытать подозреваемых в теракте в «Крокусе». Власти хотят справедливого наказания всех причастных

      Кабмин Украины рассмотрит петицию о лишении права пленных звонить в Россию

      Российские бойцы уничтожили три наблюдательных пункта ВСУ в Запорожской области

      Боец «Азова» получил 28 лет колонии за расстрел раненой женщины в Мариуполе

      В российском регионе мужчина выбросил с балкона знакомую из-за сотового телефона

      Легенда американского баскетбола обзавелся еще одним особняком во Флориде

      Мужчина купил в ресторане живую акулу и отпустил ее в море

      Обозначен срок запуска первой российской многоразовой ракеты

      Раскрыто состояние остающихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокусе»

      Женщины познакомились с туристом в Tinder, накачали его наркотиками и обокрали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше