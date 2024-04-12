Кабмин Украины рассмотрит петицию о лишении права пленных звонить в Россию

Кабмин Украины рассмотрит петицию о запрете российским пленным звонить родным

Петиция с призывом приостановить право российских пленных звонить родным в Россию набрала необходимые 25 тысяч голосов. Кабинет министров Украины обязан ее рассмотреть, передает ТАСС.

Автор петиции утверждает, что у украинских пленных якобы нет возможности дозвониться родственникам на Украине и рассказать о своем состоянии здоровья.

В документе указано, что попавшие в плен «русские уже давно написали и позвонили своим родным» и это право нужно остановить до тех пор, пока Россия «не обеспечит такую возможность для украинских пленных».

В конце марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что при отступлении из Авдеевки в российский плен попали 25 украинских солдат.

В свою очередь, украинские военные заявляли американской газете The New York Times, что в российский плен попали до тысячи бойцов ВСУ.