Сырский признал попадание в плен бойцов ВСУ при отступлении из Авдеевки

Главком Сырский: 25 бойцов ВСУ попали в плен при отступлении из Авдеевки

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский признал, что 25 бойцов попали в плен при отступлении из Авдеевки, занизив тем самым данные Минобороны России. Его слова передает агентство «Укринформ».

«В ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен», — сказал главком украинскими войсками.

В свою очередь, украинские военные заявляли американской газете The New York Times, что до одной тысячи солдат ВСУ попали в плен при отступлении из Авдеевки или же пропали без вести.

Ранее Сырский заявил, что причинами падения Авдеевки стали нехватка снарядов для артиллерии, превосходство Российской армии в живой силе и управляемые авиабомбы. Как он утверждал, из-за дефицита боеприпасов ВСУ не смогли вести контрбатарейную борьбу.

Авдеевка под Донецком перешла под контроль российских войск 17 февраля. 19 февраля Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи в районе города. В тот же день Минобороны РФ сообщило об установлении контроля над авдеевским коксохимическим заводом.