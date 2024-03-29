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11:20, 29 марта 2024Бывший СССР

Главком ВСУ назвал причины падения Авдеевки

Главком ВСУ Сырский назвал управляемые бомбы ВС России причиной падения Авдеевки

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал недостаточное количество боеприпасов для артиллерии, преимущество России в живой силе и управляемые авиабомбы причинами падения Авдеевки. Его слова передает агентство «Укринформ».

«Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена», — заявил Сырский.

По его словам, негативную для ВСУ роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для украинской артиллерии, что не позволило вести контрбатарейную борьбу.

Ранее Александр Сырский заявил, что ВСУ требуется менее 500 тысяч человек, как ранее заявлял Генштаб. Он сообщил, что для пополнения личного состава надеется не только на мобилизованных, но и на добровольцев.

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