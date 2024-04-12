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05:30, 12 апреля 2024Ценности

Ким Кардашьян показала фигуру в бикини на фото с отдыха

Телезвезда Ким Кардашьян показала фото в черном бикини на море

Фото: @kimkardashian

Американская телезвезда Ким Кардашьян показала новые фото в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя бизнесвумен опубликовала серию кадров, на которых предстала в черном бикини, состоящем из бюстгальтера без подклада и трусов на низкой посадке. При этом звезда продемонстрировала свою фигуру.

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Кроме того, знаменитость распустила мокрые от воды волосы. В качестве украшений Кардашьян выбрала массивный крест на груди и декоративный пояс на талии, состоящий из цепей.

Ранее в апреле Ким Кардашьян обругали в сети за обилие фильтров на новом видео. Юзеры обратили внимание на ролик, который бизнесвумен опубликовала в TikTok-аккаунте своего косметического бренда Skkn.

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      Екатерина Ештокина
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