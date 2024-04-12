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17:41, 12 апреля 2024Экономика

Цены на один вид квартир в Москве стали падать

Vysotsky Estate: московские квартиры 1960-90-х годов постройки стали дешеветь

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Цена на московские квартиры, построенные в 60-90-х годах, стали падать. О такой тенденции агентству РИА Новости сообщил старший партнер риелторской компании Vysotsky Estate Сергей Смирнов.

По его подсчетам, расценки на такое жилье вернулись на уровень осени 2021 года. Пик подорожания пришелся на март 2022 года, после чего стоимость объектов в этом сегменте постепенно снижалась.

Спад цен не играет на руку продавцам таких квартир и углубляет разрыв между первичным и вторичным рынком недвижимости. «Это большая проблема для владельцев, потому что со временем расслоение между старым фондом и новым жильем начинает становиться катастрофическим, то есть на доплату придется тратить все больше и больше денег», — пояснил эксперт.

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В то же время квартиры сталинского фонда и лоты в монолитных домах лужковской эпохи не теряют в стоимости. Жилищные комплексы, возведенные при Сергее Собянине, стабильно прибавляют в цене по 5-10 процентов ежегодно, отметил Смирнов.

При этом элитные новостройки в столице становятся доступнее. По данным «БЕСТ-Новострой» и bnMAP.pro, за март они подешевели в среднем на 10 процентов. Вместе с тем предложение на подобные объекты выросло впервые с ноября.

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      Виктория Клабукова
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