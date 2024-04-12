Лукашенко указал Украине и Западу на момент для переговоров

Глава Белоруссии Лукашенко призвал Украину и Запад сесть за стол переговоров

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настал момент для Украины и Запада сесть за стол переговоров. Его слова приводит БЕЛТА.

«Мне кажется, что сегодня момент, прежде всего для украинцев и для Запада, сесть за стол переговоров и окончательно договориться», — сказал глава государства.

По его словам, сейчас для Киева и его кураторов очень хороший момент для принятия решения. Лукашенко предложил начать переговорный процесс с ранее утвержденных документов, на основании которых надо искать какие-то компромиссы.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что соглашение Москвы и Киева по поводу урегулирования конфликта сейчас не представляется возможным. По его мнению, «россияне хотят капитуляции Украины».