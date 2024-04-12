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18:11, 12 апреля 2024Экономика

МЭА понизило прогноз роста мирового спроса на нефть

МЭА снизило прогноз роста мирового спроса на нефть на 130 тысяч баррелей в день

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) снизили собственный прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 130 тысяч баррелей в сутки, до 1,2 миллиона баррелей в день. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на апрельский отчет организации.

Обновленная оценка аналитиков подразумевает рост мирового спроса на нефть в 2024 году до 103,2 миллиона баррелей в сутки. В свою очередь, в 2025-м эксперты ожидают показатель на уровне в 104,3 миллиона баррелей в день.

Эксперты объяснили пересмотр прогноза роста мирового спроса на нефть рядом факторов. В число основных они включили слабые показатели глобального потребления сырья в первом квартале 2024-го, а также риски увеличения глобальных биржевых цен.

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Последнее обстоятельство уже привело к тому, что прирост мирового спроса на сырье в годовом выражении по итогам января-марта оказался наименьшим с первого квартала 2023-го и составил 1,6 миллиона баррелей в сутки. Подобную динамику аналитики связали с необычайно теплой погодой и затяжным спадом промышленного производства в странах с развитой экономикой.

Ранее в МЭА заявили о возможных негативных последствиях для мирового рынка нефтепродуктов из-за атак украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). На этом фоне с конца января 2024 года, как уточнили в организации, под угрозой оказались более двух миллионов баррелей в сутки перерабатывающих мощностей в РФ. Из них 800 тысяч баррелей в день мощностей были полностью или частично остановлены.

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      Анатолий Акулов
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