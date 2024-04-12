МИД России заявил об отказе обсуждать с США инициативу КНР по ядерным странам

МИД России: нет оснований обсуждать с США инициативу КНР по ядерным странам

Россия не будет обсуждать с США инициативу КНР по договору о неприменении первыми ядерного оружия странами «пятерки». Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, сообщает ТАСС.

«У нас нет необходимости обсуждать с США упомянутую вами [о неприменении первыми ядерного оружия] да и любую другую инициативу Китая. Для этого не имеется ни малейшего основания», — констатировал он.

По словам Ермакова, Москве известно, что США и их европейских союзников категорически не устраивают подобные предложения, поскольку США, Великобритания и Франция «нацелены на сохранение максимальной "свободы рук" в отношении условий применения ядерного оружия».

Дипломат также отметил, что такие предложения традиционно звучат от китайской стороны в их выступлениях на различных международных форумах, а Россия с уважением относимся к любым инициативам Китая в области безопасности и внимательно их изучает.

Он уточнил, что данную инициативу необходимо рассматривать в общем контексте военно-политических реалий.

