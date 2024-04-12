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13:19, 12 апреля 2024Экономика

Москвичей предупредили о непогоде

Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре 12 апреля

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве в пятницу, 12 апреля, ожидаются дождь и усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Жителей столицы попросили быть внимательнее на улицах, не укрываться под деревьями и не парковать поблизости автомобили.

Уточняется, что аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов дежурят круглосуточно. Также принимаются меры по защите зданий от порывов ветра.

Функционирование систем жизнеобеспечения находится под особым контролем. Электросетевые организации приведут в готовность источники аварийного питания.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил москвичей об ухудшении погоды на выходных. По его словам, ждать тепла не стоит: в субботу и воскресенье ожидается до 14 градусов тепла. Кроме того, в воскресенье возможен сильный ветер.

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      Варвара Кошечкина
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