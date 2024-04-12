Названы способы дольше сохранить репчатый лук свежим

Express: репчатый лук дольше сохранится свежим в сухом ящике

Репчатый лук не стоит хранить в холодильнике, потому что из-за повышенной влажности он может размокнуть, рассказала любительница готовки и предпринимательница Мерисса Алинк. Способы дольше сохранить овощ свежим она назвала в беседе с Express.

По словам Алинк, лучше всего хранить лук в ящике или шкафу. «Положите его в сухое место, куда не попадает влага, чтобы предотвратить порчу и гниение. Избегайте хранилищ под раковиной или в подвале — там влажно», — предупредила она. По словам эксперта, хранение в слишком жарком месте приведет к высыханию лука и гниению — он может дать ростки, что испортит его как продукт. В слишком холодном месте луковицы, наоборот, могут размокнуть, стать мягкими и заплесневеть.

Также Алинк посоветовала вынуть луковицы из пластиковой упаковки и переложить в бумажный пакет или авоську, что обеспечит циркуляцию воздуха и предотвратит порчу продукта. «Нарезанные и приготовленные луковицы нужно всегда хранить в холодильнике. Разрезанные наполовину луковицы нужно плотно завернуть в пищевую пленку или пластик, а потом положить в воздухонепроницаемый контейнер, а нарезанные — положить в пластиковый пакет с молнией», — заключила она.

Ранее иммунолог, патофизиолог Елена Парецкая назвала правила хранения продуктов в холодильнике без потери их качеств. По словам Парецкой, вне холодильника нужно хранить картошку, оливковое масло, бананы, хлеб, яблоки, цитрусовые, авокадо, экзотические фрукты, чеснок и лук, помидоры, тыкву, шоколад, мед и невскрытые консервы.