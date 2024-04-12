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18:33, 12 апреля 2024Мир

Небензя попросил США объяснить финансирование терактов через компанию Burisma

Небензя: Россия ждет объяснений перевода средств для терактов через Burisma
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия ждет от США объяснений перевода средств на террористические акты в России через компанию Burisma, связанную с семьей президента США Джо Байдена. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

«Следственный комитет России выявил, что денежные средства для осуществления терактов на нашей территории поступали через коммерческие компании, в том числе через действующую на Украине нефтегазовую Burisma Holdings, членом наблюдательного совета которой с 2014 года является небезызвестный Хантер Байден», — заявил постпред.

По словам Небензи, Россия рассчитывает, что «американские коллеги дадут все необходимые разъяснения на этот счет».

Ранее в Следственном комитете России назвали спонсоров терактов в России. По данным следователей, деньги поступали террористам через коммерческие организации, в том числе украинскую нефтегазовую компанию Burisma. Эти средства якобы использовались для осуществления терактов на территории страны и за ее пределами на протяжении последних лет.

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      Елизавета Мытарева
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