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14:13, 12 апреля 2024Наука и техника

Раскрыта природа космического объекта

arXiv: звезда HD 21997 оказалась пульсирующей переменной типа Дельты Щита

Изображение: ALMA / ESO / NAOJ / NRAO

Астрономы в деталях раскрыли природу космического объекта — звезды HD 21997, которая почти в два раза больше Солнца. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Наблюдения показали, что HD 21997 является пульсирующей переменной звездой типа Дельты Щита. Светимость этих звезд резко меняется из-за радиальных и нерадиальных пульсаций поверхности звезды с периодами от 20 минут до восьми часов.

HD 21997 характеризуется спектральным классом А3, а ее масса почти в два раза больше массы Солнца. Она имеет диск обломков радиусом 138 астрономических единиц с большой массовой долей газообразного угарного газа. Он располагается на расстоянии около 235 световых лет от Земли, а ее возраст составляет, вероятно, около 35 миллионов лет.

По словам ученых, необходимы дальнейшие наблюдения, чтобы на основе параметров пульсаций получить точный астеросейсмический возраст этой переменной. Это нужно для интерпретации эволюции пыли и газа как для всей системы, так и для диска.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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