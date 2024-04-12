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03:06, 12 апреля 2024Силовые структуры

Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье сделал признание

Напавший на полицейских Буряков признался, что делал закладку наркотиков

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Обвиняемый в нападении на полицейских в Подмосковье Василий Буряков сделал признание. Он заявил, что открыл стрельбу, когда его пытались задержать при попытке сделать закладку наркотиков. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

Во время допроса Буряков рассказал, что 7 апреля приехал на участок местности, чтобы перезаложить наркотические средства, однако в процессе был застигнут сотрудниками МВД. В результате он открыл стрельбу по полицейским из пистолета, после чего скрылся.

Следователи планируют провести с Буряковым проверку показаний на месте. Также будет проведено опознание.

Сотрудники МВД задержали Бурякова в Тверской области. Он признал вину в стрельбе по полицейским в СНТ «Озон». Ему заочно предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и о незаконном обороте оружия.

Преступление против сотрудников полиции было совершено 7 апреля. Тогда двое полицейских прибыли в лесной массив около СНТ «Озон» в поселке Фряново для проверки информации о тайнике с наркотиком и заметили мужчину. Он не отреагировал на требование сотрудников и начал стрелять в них. Один полицейский не выжил, а другой попал в больницу в

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      Марина Совина
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