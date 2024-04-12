Отставку главы Всемирного алмазного центра Антверпена связали с Россией

De Tijd: глава AWDC Эпштейн решил уйти в отставку из-за санкций ЕС против России

Исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена (AWDC) Ари Эпштейн принял решение уйти в отставку после 13 лет работы на своем посту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление организации.

Уточняется, что решение Эпштейна об уходе в отставку со своего поста было принято еще в четверг, 11 апреля 2024 года. При этом в заявлении AWDC не раскрывается, с чем именно связана отставка исполнительного директора организации. «Главный исполнительный директор Всемирного алмазного центра Антверпена Ари Эпштейн объявил в четверг о решении уйти в отставку», — говорится в пресс-релизе.

В то же время фламандская газета De Tijd со ссылкой на источники в алмазном бизнесе утверждает, что уход в отставку Эпштейна был связан с его разногласиями с правительством Бельгии по поводу санкций в отношении России, а именно запрета властей ЕС и стран «Большой семерки» (G7) на импорт российских алмазов. Эту меру поддержало в том числе руководство бельгийского королевства.

Эпштейн считается одним из наиболее влиятельных людей в алмазном секторе Антверпена, который исторически входит в число главных мировых центров этой индустрии. Запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ был одобрен властями ЕС в рамках 12-го пакета антироссийских санкций. Эта мера начала действовать с 1 января 2024 года. При этом ограничения затронули не только прямые поставки, но и косвенные через третьи страны.