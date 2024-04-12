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08:09, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Парень показал странную находку у дома и напугал пользователей сети

Фото: XINYI SONG / Unsplash

Пользователь Reddit c ником Spac3d_0ut показал на портале странную находку, которую он обнаружил у своего дома. В комментариях парня предупредили, что таким образом на него хотели наложить проклятье.

Рассказчик опубликовал фото, на котором запечатлена кукла с черными глазами без зрачков. На игрушку надето цветное платье. «Эту куклу поставили прямо перед входной дверью в мой дом. Предположительно, это сделал мой странный сосед», — подписал снимок парень.

Пользователи признались, что увиденное напугало их. «Тебе придется переехать», «По крайней мере, она не смотрит на тебя», «Поздравляю, ты проклят», — высказались комментаторы.

Кто-то в шутку предложил парню надеть на нее солнечные очки и посадить за игрушечный стол. Еще один участник обсуждения рекомендовал автору публикации продать игрушку на маркетплейсе.

Ранее парень опубликовал на Reddit фотографию ночной улицы, на которой он заметил пугающую деталь. При приближении на снимке можно было разглядеть человека, идущего на четвереньках.

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      Мария Большакова
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