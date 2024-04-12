Песков назвал инаугурацию президента России поводом для провокации

Песков: враги рассматривают инаугурацию президента РФ как повод для провокаций

События, как инаугурация президента России, рассматриваются врагами как повод для новых провокаций. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что на данный момент усилия по обеспечению безопасности находятся на максимуме во всех сферах. При этом попытки вмешательства во внутренние дела России не ослабевают.

«Хотя, конечно, такие значимые — особенно символические — мероприятия, как инаугурация президента, всегда рассматриваются нашими врагами как очередной повод для новых попыток по дестабилизации обстановки в России», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия научилась бороться и противостоять таким попыткам.

Ранее председатель комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что Запад может планировать новые провокации к инаугурации победившего на выборах президента России Владимира Путина. По его словам, члены комиссии уже наблюдают подобную активность стран Запада.