В Госдуме заявили об опасности провокаций Запада с участием релокантов

Депутат ГД Пискарев спрогнозировал новые провокации Запада к инаугурации Путина

Запад может планировать новые провокации к инаугурации победившего на выборах президента России Владимира Путина. Об этой опасности заявил депутат Госдумы, председатель комиссии по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. Его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

По словам Пискарева, члены комиссии уже наблюдают подобную активность стран Запада. Среди таких фактов депутат отметил выступление главы Евродипломатии Жозепа Борреля, который, по словам Пискарева, предложил план по усилению давления на Россию и поддержке «пятой колонны» и «релокантов-предателей».

Ожидаем очередной виток попыток вмешательства в дела нашей страны и провокаций с участием всей пропагандистской машины Запада, включая подконтрольных спецслужбам релокантов-предателей Василий Пискарев

Парламентарий подчеркнул, что комиссия будет отслеживать попытки вмешательства и предлагать меры реагирования. Однако, по словам Пискарева, любые подобные попытки заведомо безуспешны.

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