Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:43, 12 апреля 2024Бывший СССР

Подполковник ВСУ предрек Киеву потерю территории Украины до Днепра

Подполковник Куриленко заявил об отступлении ВСУ к Днепру без новой помощи

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) без нового пакета помощи будут вынуждены отступить к Днепру. Об этом заявил в интервью The Telegraph подполковник ВСУ Павел Куриленко.

По его словам, ближе к лету российские военные атакуют район на стыке Запорожской и Донецкой областей и попытаются продвинуться на харьковском направлении. «После этого боевая линия будет расширена, а также увеличится глубина линии фронта», — сказал он.

По мнению Куриленко, Киев потеряет территорию вплоть до Днепра.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что взятие российскими военными Часова Яра открывает им направление на Славянскую агломерацию, с которой начиналась Русская весна. Вероятно, в этом месте противник будет серьезно сопротивляться, сообщил он.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Компании «крабовых королей» России перешли в собственность государства. Предприятия оцениваются в миллиарды рублей

      Шольц заявил о снижении военного потенциала России из-за санкций

      Экс-сотрудник СБУ Прозоров обвинил Киев в покушении

      Шольц высказался о влиянии антироссийских санкций на Германию

      Шольц обвинил Россию в остановке поставок газа в Германию

      Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Полит.ру»

      Из затопленных домов в Оренбуржье эвакуировали 13 тысяч человек

      Куклачева увезли с концерта на скорой

      Подполковник ВСУ предрек Киеву потерю территории Украины до Днепра

      Тарасова назвала дурой канадскую олимпийскую чемпионку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше