Подполковник Куриленко заявил об отступлении ВСУ к Днепру без новой помощи

Вооруженные силы Украины (ВСУ) без нового пакета помощи будут вынуждены отступить к Днепру. Об этом заявил в интервью The Telegraph подполковник ВСУ Павел Куриленко.

По его словам, ближе к лету российские военные атакуют район на стыке Запорожской и Донецкой областей и попытаются продвинуться на харьковском направлении. «После этого боевая линия будет расширена, а также увеличится глубина линии фронта», — сказал он.

По мнению Куриленко, Киев потеряет территорию вплоть до Днепра.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил, что взятие российскими военными Часова Яра открывает им направление на Славянскую агломерацию, с которой начиналась Русская весна. Вероятно, в этом месте противник будет серьезно сопротивляться, сообщил он.