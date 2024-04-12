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15:13, 12 апреля 2024Из жизни

Пожилая дайверша потеряла ногу из-за акулы и вернулась к погружениям

74-летняя американка потеряла ногу из-за нападения акулы и снова стала нырять
Heidi Ernst

Heidi Ernst. Кадр: Des Moines Business Record / YouTube

Пожилая дайверша потеряла ногу после нападения акулы и снова стала нырять. Об этом пишет The Guardian.

74-летняя Хайди Эрнст из США начала заниматься дайвингом в 61 год и за 12 лет совершила 523 удачных погружения. В июне 2023 года Эрнст с командой дайверов-любителей была на Багамских островах. Они выехали на катере к месту, где лежал затонувший корабль, и стали нырять. Когда Эрнст закончила погружение, она сняла с себя на катере баллон, маску и гидрокостюм, а затем снова прыгнула в воду, чтобы освежиться. В момент, когда американка стала подниматься обратно на борт, она ощутила сильную боль: в ее голень впилась крупная рифовая акула. Женщина ударила рыбу кулаком, и ей бросился на помощь один из членов команды катера. Акула разжала челюсти, но серьезно повредила ногу Эрнст.

Женщину удалось довезти до берега и экстренно госпитализировать. Медики провели Эрнст около десяти переливаний крови. При этом из-за морской воды в ране начала распространяться инфекция. Из-за этого возможность провести операцию все отдалялась, а риски для жизни пациентки росли. В итоге врачи решили ампутировать ногу женщины ниже колена. Несмотря на потерю ноги, Эрнст отнеслась к произошедшему с оптимизмом. По ее словам, она понимала, что в любом случае станет инвалидом и молилась лишь о том, чтобы выжить.

Работающая физиотерапевтом женщина надеялась на хороший протез, который позволит ей быстро вернуться к нормальной жизни. После нескольких месяцев борьбы со страховой компанией, в ноябре 2023 года Эрнст получила протез, смоделированный специально для нее. До этого она носила на пострадавшей ноге носок-накладку с надписью «Это сделала акула», чтобы любопытствующие сразу получали ответ на свой вопрос.

В 2024 году Эрнст совершила поездку на Багамские острова и совершила погружение с акулами, чтобы преодолеть свой страх.

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У берегов Багамских островов обитают многочисленные карибские рифовые акулы, которых часто подкармливают в ходе морских прогулок для туристов. Многие считают, что немногочисленные атаки этих хищников связаны с тем, что их приучают искать пищу ближе к поверхности.

Ранее сообщалось, что в США галапагосская акула атаковала 11-летнюю девочку, которая занималась серфингом на Гавайях. Юная серфингистка каталась на доске недалеко от берега, когда на нее набросилась хищная рыба и укусила ее за левую ногу.

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      Антонина Черташ
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