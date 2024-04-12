«Я копирую бога». Умер культовый модельер-скандалист Роберто Кавалли. Чем он запомнился?

Итальянский дизайнер Роберто Кавалли умер в 83 года после долгой болезни

12 апреля после продолжительной болезни умер Роберто Кавалли — итальянскому модельеру было 83 года. Его наряды носили Дженнифер Лопес, Шарлиз Терон, Кристина Агиллера и даже Дэвид Бекхэм, а многие знаменитости и вовсе регулярно становились объектами его критики. В мире моды он прославился не только как скандалист, но и инноватор: Кавалли создал и запатентовал новую технику нанесения изображения на кожу, а позже придумал и всемирно известный пэчворк — лоскутное шитье. Чем еще запомнился дизайнер, чьи бутики открыты более чем в 50 странах мира, в материале «Ленты.ру».

С чего началась слава Роберто Кавалли?

Кутюрье родился в 1940 году во Флоренции и воспитывался в творческой семье — дедушка будущего модельера, Джузеппе Росси, был художником-импрессионистом, а мать Марчелла Росси трудилась портнихой и создавала изящные костюмы. Однако детство дизайнера омрачилось смертью отца Джорджио Кавалли, которого убили нацисты.

Замкнутый, но талантливый Кавалли без труда поступил в прославленную Академию Искусств, но диплом так и не получил. Вместо этого он разрабатывал и продавал свои эскизы, и еще будучи студентом основал собственную компанию, специализирующуюся на футболках, джинсах и других предметах гардероба.

В начале 1970-х годов Кавалли изобрел и запатентовал инновационный процесс печати на коже, а затем открыл свой первый магазин под названием Limbo в Сен-Тропе. Бутик имел колоссальный успех: уже через год дизайнера пригласили продемонстрировать кожаные изделия в легендарном выставочном центре Sala Bianca во Флоренции наряду с уже известными и признанными домами моды — Missoni, Krizia, Fendi и Basile.

Кутюрье запатентовал способ нанесения цвета на кожаные изделия, позволяющий окрашивать их в шесть тонов, и вскоре также представил работы в области еще одной своей инновации — лоскутной техники

Разорвав отношения со своей первой женой Сильванеллой Джаннони, Кавалли принял предложение стать судьей на конкурсе красоты «Мисс Вселенная» в Доминиканской Республике. Там модельера покорила красота одной из участниц — Евы Марии Дюрингер — и уже в 1980-м он вступил в новый брак. С тех пор женщина была не только его музой, но и главным соавтором и даже получила должность креативного директора бренда Roberto Cavalli.

У Кавалли осталось шестеро детей: Томмазо, Кристиана, Роберт, Рашель, Даниэле и Джорджио, который появился на свет, когда модельеру было 82 года. Все дети дизайнера рождены в отношениях с моделью Сандрой Нильссон

Бурную личную жизнь Кавалли отражали его коллекции, хедлайнерами которых часто становились анималистичные принты на сексуальных платьях и драгоценные камни на потертых джинсах. Он обрел признание среди коллег и с удовольствием принимал предложения о сотрудничестве с молодежными марками — например, в 2007 году он выпустил коллаборацию со шведским массмаркетовым брендом H&M. Слава Кавалли была столь велика, что толпы фанатов выстраивались в очередь перед дверями его бутика на Пятой авеню в Нью-Йорке, а один из них даже подобрал выброшенную сигару модельера и сохранил ее в пластиковом пакете на память.

Дизайнер обожал путешествовать по Средиземному морю на своей блестящей фиолетовой яхте, развлекая друзей и знаменитостей, — и многие из них на протяжении всей жизни носили Roberto Cavalli

Изобразительное искусство, фотография и животные были одними из главных увлечений Кавалли. «Бог — лучший дизайнер в мире. Я его копирую», — говорил модельер, который был хозяином немецкой овчарки, акулы и множества экзотических птиц. Почетное место в квартире Кавалли в Милане занимал его портрет, выполненный художником Джулианом Шнабелем из битых тарелок. А его обширная квартира с видом на Флоренцию была украшена произведениями искусства Джованни Больдини, приобретенными на аукционе в Нью-Йорке, вместе с редкой коллекцией фарфора Galle.

За что поклонники обожали Кавалли?

«Избыток — это успех», — постоянно повторял дизайнер, без толики стеснения рассказывая о том, как привлекает внимание десятков поклонников, стоя возле своего бутика в Нью-Йорке. А еще он любил рассказывать друзьям, что, когда он появился на концерте Spice Girls в 2008-м, весь стадион аплодировал только ему.

В том же году модельер стал специальным гостем телепередачи «Проект Подиум», и его популярность в США взлетела до небес. В День Колумба в 2013 году Кавалли стал первым в истории дизайнером, возглавившем ежегодный праздничный парад в роли Гранд-маршала на бирюзовом кабриолете Alfa Romeo Spider в окружении 20 моделей. До него этой чести удостаивались Лучано Паваротти, Фрэнк Синатра, Софи Лорен и Франко Дзеффирелли.

В 2006 году Кавалли представил свою коллекцию на главной международной выставке мужской моды Pitti Uomo во Флоренции

Кавалли был одним из первых дизайнеров, которые начали приглашать клиентов в «свой мир», как выражался сам модельер. В 2002 году он открыл кафе Just Cavalli со стальной барной стойкой, спроектированной скульптором Роном Арадом в знаменитой миланской башне Бранка. Шесть лет спустя он открыл свой первый клуб во Флоренции — в церкви XIX века. С 2011 года дом Cavalli занял нишу товаров для дома. Он начал производить мебель, обои, плитку и текстиль. Этой продукцией были украшены не только дома состоятельных поклонников модельера по всему миру, но также его клубы и кафе во Флоренции и Дубае.

Но нередко Кавалли, который в последнее время отошел от дел, все равно умудрялся попадать в скандалы. В 2014 году кутюрье обвинил американского дизайнера Майкла Корса в постоянном плагиате, а позже назвал другую коллегу, Кьяру Ферраньи, «неискренней машиной для денег», не оценив ее фотографию в нижнем белье.

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В 2014 году Роберто Кавалли выпустил автобиографию «Только я!», призванную вдохновить молодое поколение. «Я всех обманул — я был потрясающим актером, — признался он. — Благодаря этой книге люди откроют для себя Роберто Кавалли с неожиданной стороны. Ведь концерт окончен, поэтому я выхожу на сцену и представляю себя настоящего».