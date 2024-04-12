Рогов заявил о подготовке польских военных к отправке на Украину
Польша готовит своих военных для отправки на Украину, куда они уже начали прибывать, но под видом наемников. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
«Под видом наемников идет боевое слаживание в условиях реальных боевых действий и подготовка военнослужащих польской армии для возможного ввода польского контингента на Украину и участия в конфликте против России», — заявил Рогов.
Военные, как утверждает он, приезжают в страну небольшими подразделениями, чаще всего в пределах роты. После месяца-полтора их сменяет другая группа.
О прибытии польских военных, по словам Рогова, сообщают жители Запорожской области. Сейчас группа из около сотни поляков находится на ореховском направлении, добавил он.
Ранее сообщалось, что более 150 граждан Чехии участвуют в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с разрешения президента страны Петра Павела. Число чешских наемников планируется увеличить.