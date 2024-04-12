Рогов заявил о подготовке польских военных к отправке на Украину

Рогов: Польша готовит своих военных для отправки на Украину

Польша готовит своих военных для отправки на Украину, куда они уже начали прибывать, но под видом наемников. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Под видом наемников идет боевое слаживание в условиях реальных боевых действий и подготовка военнослужащих польской армии для возможного ввода польского контингента на Украину и участия в конфликте против России», — заявил Рогов.

Военные, как утверждает он, приезжают в страну небольшими подразделениями, чаще всего в пределах роты. После месяца-полтора их сменяет другая группа.

О прибытии польских военных, по словам Рогова, сообщают жители Запорожской области. Сейчас группа из около сотни поляков находится на ореховском направлении, добавил он.

Ранее сообщалось, что более 150 граждан Чехии участвуют в боевых действиях в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) с разрешения президента страны Петра Павела. Число чешских наемников планируется увеличить.