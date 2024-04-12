Россиян захотели проверять алкотестером перед посадкой в самолет

«Известия»: в Госдуме предложили проверять неадекватных пассажиров алкотестером

Российских пассажиров захотели проверять с помощью алкотестеров перед посадкой в самолет. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко, передают «Известия».

Уточняется, что причиной такой инициативы стали участившиеся инциденты с авиадебоширами во время полетов. Предложение было направлено министру транспорта Виталию Савельеву. «Введение нового правила разрешит массу конфликтных ситуаций, когда пассажир утверждает, что не пьян, а сотрудники ответственных служб принимают решение не пускать его на борт на основании лишь внешних признаков», — говорится в документе.

Диденко подчеркнул, что речи о поголовном тестировании нет: проверять будут только граждан, которые ведут себя неадекватно. При этом представители авиаотрасли посчитали, что такое нововведение может увеличить время посадки пассажиров на рейс.

Ранее пьяный россиянин устроил дебош на рейсе Ethiopian Airlines из Танзании в Россию. Пассажир выпил и стал вести себя агрессивно. Он ходил по салону, срывал занавески в бизнес-классе и бил попутчиков.