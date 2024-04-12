Россияне поехали в отель Египта и рассказали об отдыхающем в их номере персонале

Российские туристы поехали в отель Египта и рассказали об отдыхающем в их номере персонале. Своей историей россияне поделились на портале «Тонкости туризма», их отзыв опубликован на платформе «Дзен».

«Мы очень любим путешествовать, особенно к морю, и при первой же возможности отправляемся в дорогу, — сообщила россиянка Людмила. — В этот раз выбрали отель Zahabia в Хургаде».

Автор публикации заявила, что восьмидневный отдых обошелся в 160 тысяч рублей на двоих. Она отметила, что выбранная гостиница была очень уютная и компактная, на ее территории было много зелени, бассейн и дорожки для прогулок.

«Первое впечатление хорошее, питание неплохое и разнообразное, голодным остаться невозможно, — добавила она. — Но! Ресторан расположен на двух этажах. На первом столики всегда заняты; чтобы спокойно поесть, надо с полными тарелками подняться на второй».

Путешественница подчеркнула, что ей достался двухкомнатный номер с кухней. Однако в нем соотечественники пользовались только чайником. Зато работники отеля, по ее словам, заходили в номер и отдыхали, пока туристы были на пляже.

«Заметили мы это по исчезающей воде в бутылках, — пожаловалась читательница портала. — При этом убирали откровенно плохо. Расставить мою косметику по трюмо — это, пожалуйста, а протереть стол от липких пятен, оставленных предыдущими жильцами, так и не соизволили. Не люблю, когда трогают мои вещи».

Ранее в летевшем в Египет самолете с россиянами на борту сработала сигнализация о столкновении с землей. Инцидент случился с Boeing 737-800, следовавшем из Самары в Хургаду, практически сразу после вылета.