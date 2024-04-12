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15:48, 12 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин получил 19 лет колонии за жестокую расправу над двухлетним сыном

Суд дал 19 лет колонии жителю Ленобласти, зарезавшему двухлетнего сына

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Ленинградский областной суд приговорил к 19 годам колонии строгого режима 24-летнего жителя города Кириши Александра Дробота, который жестоко расправился со своим двухлетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Также мужчине ограничили свободу на полтора года. Следствие и суд установили, что в январе 2023 года фигурант после ссоры с матерью ребенка нанес сыну не менее четырех ударов ножом в шею и левое предплечье, а также ранил себя. После этого он обратился к полицейским, которые доставили его и ребенка в больницу. Ребенка спасти не смогли, мужчину поместили в реанимацию, а после задержали.

Ранее сообщалось, что в Иркутске суд приговорил бывшего адвоката к 15 годам колонии за расправу над матерью.

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      Илона Палей
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