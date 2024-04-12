Россиянин попал под суд за организацию незаконной миграции более 2 тысяч человек

На Урале мужчина получил 11 млн рублей за поддельные документы для мигрантов

В Екатеринбурге 32-летний местный житель незаконно организовал миграцию не менее 2,4 тысячи человек и получил с них более 11 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан»). Уголовное дело передано в Вер-Исетский районный суд города.

По данным прокуратуры, обвиняемый занимался преступной деятельностью в период с сентября 2021 года по март 2023 года. Он занимался изготовлением комплектов различных документов, в том числе трудовых договоров, а также уведомлений о прибытии иностранного гражданина, содержащих заведомо ложные сведения. Все документы фигурант предоставлял в орган миграционного учета. За оказанную услугу мужчина получал от каждого иностранца не менее 4,5 тысячи рублей. Таким образом его доход за указанный период составил более 11,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Брянской и Смоленской областях сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступного сообщества, занимавшегося незаконной миграцией.