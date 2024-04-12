Россиянин во время ссоры вонзил нож в шею молодой супруги

В Петербурге задержали мужчину, зарезавшего молодую жену во время ссоры

В Петербурге задержали 42-летнего местного жителя, вонзившего нож в шею 26-летней супруге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, вечером 11 апреля в квартире дома №13 по Старорусскому проспекту в поселке Шушары мужчина поссорился с молодой женой. Он схватил нож и ударил девушку. Она не выжила.

Полицейские приехали в эту квартиру, задержали фигуранта и изъяли орудие преступления. Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее стало известно, в Республике Карелия 57-летняя жительница Шелтозеро предстанет перед судом за попытку расправы над 35-летним сыном.