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11:16, 12 апреля 2024Россия

Россиянка подкурила сигарету от Вечного огня и попала на видео

На Сахалине девушка подкурила сигарету от Вечного огня и попала на видео

В Южно-Сахалинске девушка подкурила сигарету от Вечного огня и попала на видео. Снятую ее подругой запись опубликовал Telegram-канал «Точка отсчета».

На кадрах она подносит к пламени руку, в которой держит сигарету. «Подожглась?» — спрашивает женский голос за кадром и, получив утвердительный ответ, смеется.

По данным канала, на видео попала девятиклассница — ученица одной из местных школ. В полиции организовали проверку в связи с осквернением мемориала.

Ранее в Брянске ребенок помочился на Курган Бессмертия, созданный в честь советских солдат, защищавших город во время Великой Отечественной войны. На кадрах снятый со спины мальчик справляет нужду, стоя на бетонном бордюре на вершине монумента.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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