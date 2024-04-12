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10:54, 12 апреля 2024Бывший СССР

Российские войска ударили по расположению ВСУ в Николаевской области

Подполье: ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ у поселка Радостный Сад

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска ударили по скоплению военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированных в Николаевской области. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, удар произошел рядом с поселком Радостный Сад. «Прилетало рядом с Радсадом. Прилетело удачно, засадили в располагу (расположение военных — прим. «Ленты.ру»). По предварительным данным, более десятка погибших. Раненых вывозили на четырех скорых», — рассказал Лебедев.

Чуть ранее 12 апреля Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по скоплению украинских военных в поселке Свесса Сумской области. Кроме того, по данным представителя подполья, российские силы нанесли удар по Сумской ТЭЦ с помощью авиационных бомб.

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