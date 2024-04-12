Стало известно об ударе по скоплению украинских военных в Сумской области

РИА Новости: подполье сообщило об ударе ВС РФ по ВСУ в Сумской области

Вооруженные силы России нанесли удар по скоплению украинских военных в поселке Свесса Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, удар был нанесен ночью. В Свессе Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовились к ротации. «Прилетело из ствольной артиллерии около 20 снарядов, ротировать стало некем. Выжившие разбежались по кустам и посадкам», — рассказал Лебедев.

Кроме того, по данным представителя подполья, российские силы нанесли удар по Сумской ТЭЦ с помощью авиационных бомб.

Лебедев также сообщил, что удары ВС России по городу Ворожба Сумской области прекратили обстрелы Курской области.

Ранее Сумская областная военная администрация сообщила о повреждении ТЭЦ. Сообщается, что удар был нанесен корректируемыми авиационными боеприпасами.