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11:06, 12 апреля 2024Россия

Российский десятиклассник одним ударом повредил школьнику артерию

В Екатеринбурге десятиклассник воткнул ручку в бедро школьнику

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Екатеринбурге десятиклассник воткнул ручку в бедро школьнику. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям издания, российский юноша конфликтовал с оппонентом на протяжении нескольких лет. Накануне ребята снова повздорили и десятиклассник одним ударом повредил артерию обидчику.

Школьная медсестра сумела остановить кровь, впоследствии пострадавшего мальчика увезли в больницу. Полицейские, которые проводят проверку, выяснили, что прежде учащийся был в розыске и стоял на учете. Со вторым начали разбираться сотрудники отдела по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сын оперативника сломал сверстнику нос из-за цвета его рюкзака. Избитого ребенка доставили в больницу. Помимо сломанного носа, у мальчика оказался сколот зуб. Его родители написали заявление в полицию.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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