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12:08, 12 апреля 2024Спорт

Российский теннисист Хачанов высказался о возможном участии в Олимпиаде

Российский теннисист Хачанов заявил о планах выступить на Олимпиаде в Париже
СюжетЛетние Олимпийские игры

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о возможном участии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, он планирует выступить на соревнованиях, так как считает их важными. «Но, опять же, еще много времени до оглашения финальных правил, регламента, того, что надо будет подписывать. Очень много технических моментов, которые надо будет решить», — заявил Хачанов.

Ранее несколько российских теннисистов заявили о желании выступить на Играх. Среди них Даниил Медведев, Андрей Рублев и Дарья Касаткина.

В декабре 2023-го россиян и белорусов допустили к Олимпиаде в Париже в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Алексей Гусев
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