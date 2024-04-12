Умерли самые старые в мире сиамские близнецы
В США умерли самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппелл
В США умерли Лори и Джордж (Дори) Шаппелл, считавшиеся самыми старыми в мире сиамскими близнецами. Об этом сообщает РИА Новости.
Им было 62 года. В молодости одна из сестер была кантри-певицей, а другая работала в больничной прачечной. Из-за проблем с позвоночником ходить могла только одна из них, а другой приходилось передвигаться на специальном кресле.
Лори Л. Шаппелл и Дори А. Шаппелл, 62-летние сиамские близнецы из Рединга, скончались в воскресенье, 7 апреля 2024 года, в больнице Пенсильванского университета
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Ранее сообщалось, что в США мужчина женился на одной сестре из пары сиамских близнецов Бриттани и Эбби Хенсель. Супруги живут в штате Миннесота, где сестры работают школьными учителями.