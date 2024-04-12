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21:56, 12 апреля 2024Россия

Шольц обвинил Россию в остановке поставок газа в Германию

Канцлер ФРГ Шольц: Россия остановила поставки газа, а не мы
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что именно Россия остановила поставки газа в Германию. Такое утверждение он выразил в интервью немецкой газете Tageszeitung.

Шольца попросили дать ответ германским предприятиям, которые страдают от антироссийских санкций. Политик отметил, во-первых, речь идет о «защите миропорядка Европы». Во-вторых, «Россия остановила поставки газа, не мы», добавил Шольц. Канцлер также отметил, что ФРГ нашла новых поставщиков газа и нефти, а также построила СПГ-терминалы.

В этом же интервью Шольц назвал условие разговора с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, это произойдет, когда Москва поймет необходимость прекращения боевых действий и вывода войск с Украины.

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      Екатерина Подвигина
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