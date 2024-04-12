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22:02, 12 апреля 2024Мир

Шольц высказался о влиянии антироссийских санкций на Германию

Шольц объяснил антироссийские санкции «защитой миропорядка в Европе»
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Global Look Press

Именно Россия остановила поставки газа в Германию, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Об этом пишет немецкая газета Tageszeitung.

Журналисты попросили высказаться о предприятиях, на которые влияют антироссийские санкции. Как указал Шольц, во-первых, речь идет о «защите миропорядка в Европе». «Во-вторых, Россия остановила поставки газа, не мы», — подчеркнул он.

Канцлер добавил, что Германия нашла новых поставщиков газа и нефти, построила СПГ-терминалы.

Ранее Шольц заявил, что эффективность антироссийских санкций только возрастает, и их придется долго сохранять. По словам канцлера, президент России Владимир Путин ошибочно посчитал, что начало специальной военной операции (СВО) на Украине приведет к обострению отношений между странами — участницами НАТО.

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      Марина Совина
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