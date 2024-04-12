Государство забрало восемь рыбопромышленных компаний на Дальнем Востоке

Собственность компаний «крабовых королей» Дальнего Востока передали Росимуществу

Арбитражный суд Приморского края передал в собственность Росимущества восемь рыбопромышленных дальневосточных компаний, которые связывали с так называемыми «крабовыми королями» Олегом Каном, Дмитрием Дремлюгой и Дмитрием Пашовым, и одного оператора такси. Общая стоимость активов составляет около 22 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные ЕГРЮЛ сообщает «Интерфакс».