Телезвезду обвинили в краже миллионов долларов

Звезду шоу 60 Days In Джейми Ноэля обвинили в краже 5 миллионов долларов

Звезду американского телешоу 60 Days In, шерифа Джейми Ноэля обвинили в краже миллионов долларов, а также растрате сотен тысяч долларов на отдых и пластические операции. Об этом пишет The Independent.

По данным следствия, Ноэль вместе с женой и дочерью присвоили себе пять миллионов долларов налогоплательщиков. Более 300 тысяч долларов из этой суммы они потратили на путешествия, 200 тысяч долларов — на обучение дочери в колледже, 25 тысяч долларов — на покупку самолета. Также отмечается, что они тратили деньги на пластические операции, косметическую продукцию и одежду.

Помимо этого, утверждается, что телезвезда купил более 100 автомобилей класса люкс за государственные деньги и продал их с целью получения личной выгоды.

Шерифу, а также его жене и дочери предъявили обвинение в краже и растрате. Никто из них не признал себя виновным. В конце 2024 года их дело будет передано в суд.

В феврале известную американскую YouTube-блогершу, мать шестерых детей Руби Фрэнки, снимавшую семейные видео, приговорили к четырем тюремным срокам. Как выяснило следствие, она избивала детей, регулярно отказывала им в еде, а также запрещала общаться с другими людьми.

Шериф Джейми Ноэль был участником телешоу 60 Days In, которое выходит с 2016 года на телеканале A&E. В центре передачи — семеро человек, которые соглашаются работать под прикрытием и проводят 60 дней в качестве заключенных в тюрьме в американском штате Индиана. Они должны найти доказательства незаконной деятельности в учреждении.