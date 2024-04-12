Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:28, 12 апреля 2024Интернет и СМИ

Телезвезду обвинили в краже миллионов долларов

Звезду шоу 60 Days In Джейми Ноэля обвинили в краже 5 миллионов долларов

Фото: Unsplash

Звезду американского телешоу 60 Days In, шерифа Джейми Ноэля обвинили в краже миллионов долларов, а также растрате сотен тысяч долларов на отдых и пластические операции. Об этом пишет The Independent.

По данным следствия, Ноэль вместе с женой и дочерью присвоили себе пять миллионов долларов налогоплательщиков. Более 300 тысяч долларов из этой суммы они потратили на путешествия, 200 тысяч долларов — на обучение дочери в колледже, 25 тысяч долларов — на покупку самолета. Также отмечается, что они тратили деньги на пластические операции, косметическую продукцию и одежду.

Помимо этого, утверждается, что телезвезда купил более 100 автомобилей класса люкс за государственные деньги и продал их с целью получения личной выгоды.

Шерифу, а также его жене и дочери предъявили обвинение в краже и растрате. Никто из них не признал себя виновным. В конце 2024 года их дело будет передано в суд.

В феврале известную американскую YouTube-блогершу, мать шестерых детей Руби Фрэнки, снимавшую семейные видео, приговорили к четырем тюремным срокам. Как выяснило следствие, она избивала детей, регулярно отказывала им в еде, а также запрещала общаться с другими людьми.

Шериф Джейми Ноэль был участником телешоу 60 Days In, которое выходит с 2016 года на телеканале A&E. В центре передачи — семеро человек, которые соглашаются работать под прикрытием и проводят 60 дней в качестве заключенных в тюрьме в американском штате Индиана. Они должны найти доказательства незаконной деятельности в учреждении.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Компании «крабовых королей» России перешли в собственность государства. Предприятия оцениваются в миллиарды рублей

      Росгвардия обезвредила беспилотник ВСУ со взрывчаткой в ЛНР

      Момент падения туристки с 50-метровой высоты в Абхазии попал на видео

      В российском регионе полицейские обнаружили тайник с 99 килограммами наркотиков

      В России опровергли информацию о приостановке выдачи виз гражданам Туркменистана

      Застрявшие посреди океана моряки неделю питались кокосами на необитаемом острове

      Оксана Самойлова снялась обнаженной в душе

      Россиянин выиграл миллион рублей после года участия в лотерее

      Мать финалиста «Фабрики звезд» продала квартиру ради новой студии сына

      В России ответили на призывы Украины относительно Олимпиады-2024

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше