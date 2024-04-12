Украина попыталась ударить по российским регионам пятью беспилотниками

МО РФ: над Ростовской и Белгородской областями ПВО уничтожила 5 украинских БПЛА

В ночь с 11 на 12 апреля в небе над двумя российскими регионами — Ростовской и Белгородской областями система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила пять украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, четыре беспилотника пытались ударить по Ростовской, еще один — по Белгородской области. Военные уточнили, что БПЛА относились к самолетному типу.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», — сообщили в МО.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.