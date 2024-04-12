Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:06, 12 апреля 2024Россия

Украина попыталась ударить по российским регионам пятью беспилотниками

МО РФ: над Ростовской и Белгородской областями ПВО уничтожила 5 украинских БПЛА
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь с 11 на 12 апреля в небе над двумя российскими регионами — Ростовской и Белгородской областями система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила пять украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, четыре беспилотника пытались ударить по Ростовской, еще один — по Белгородской области. Военные уточнили, что БПЛА относились к самолетному типу.

«Пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки», — сообщили в МО.

В марте президент России Владимир Путин заявлял о возможности создать на территории Украины «санитарную зону». Эта территория позволит сократить риск атак по российским регионам, считает глава государства.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина попыталась ударить по российским регионам пятью беспилотниками

      Главком НАТО в Европе озвучил проблемы подготовки украинских пилотов на F-16

      В России предложили штрафовать нетрезвых пользователей электросамокатов

      Стало известно о взрывах в Винницкой области Украины

      Любовница женатого мужчины перечислила тайные признаки измены

      ВС России уничтожили вышки с ретрансляторами для FPV-дронов ВСУ в Часовом Яре

      Стало известно о желании Дзюбы перейти в китайский клуб Слуцкого

      Оборудование АИС на спутниках Sitronics успешно прошло летные испытания

      В ДНР заявили о переломе на фронте в пользу России

      Киев попросил помощи у французских чиновников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше