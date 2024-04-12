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10:40, 12 апреля 2024Бывший СССР

Украине предрекли сокращение населения до 25 миллионов

Кущ: после конфликта население Украины может уменьшиться до 25 миллионов

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Население Украины может уменьшиться до 25 миллионов человек после окончания конфликта. Об этом заявил киевский экономист Алексей Кущ, передает РИА Новости.

«Сейчас вот по всем параметрам, по всем структурным элементам человеческого капитала мы видим стремительное ухудшение», — сказал он. Кущ назвал демографический кризис национальной катастрофой для Украины.

Экономист отметил, что его последствия могут лишить Киев даже относительно «успешного» завершения конфликта. По оценке эксперта, население страны будет составлять 25 миллионов человек, десять из которых являются пенсионерами, пять — детьми, около двух-трех — инвалидами и ветеранами, то есть экономически активное ядро составят 7-8 миллионов. Он уточнил, что несколько лет назад численность экономически активного населения была около 17 миллионов человек.

Ранее украинский профессор Александр Деменчук назвал политику Европы по вопросу принятия украинских беженцев проклятием для республики. Он пояснил, что она привела к демографическому кризису, поскольку более половины украинцев не намерены возвращаться на родину.

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      Кристина Есикова
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